Akte 1. Op zondagochtend verschijnt in de Telegraaf het bericht dat de Hogeschool Utrecht zijn aanstaande collegereeks over de holocaust voor onbepaalde tijd uitstelt. Daarin wordt woordvoerder David Uittenbogaard geciteerd: "Wij willen namelijk een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen."

Akte 2. Vervolgens plaatst de school een zeer opmerkelijk persbericht, en tweet het account daaruit een citaat van Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer waarin ze de bovenstaand geciteerde woordvoerder direct tegenspreekt: "De suggestie dat wij onderwijs over de Holocaust verbinden aan de huidige spanningen werpen wij verre van ons."

Tevens staat in datzelfde persbericht dat de werkelijke reden voor uitstel is dat "de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kan worden."

Akte 3. Kort daarna zegt de woordvoerder, gevraagd naar de reden van deze twee verschillende verklaringen, tegen de Telegraaf dat "in de korte tijdspanne tussen de twee statements ’de veiligheidssituatie is veranderd. De wereld staat niet stil.

Akte 4. Daaruit kan de consument dus concluderen dat:

A - De veiligheid van de sprekers pas in het geding kwam nádat de school aankondigde de collegereeks uit te stellen.

B- Terwijl de veiligheid van de sprekers tegelijk ook de oorspronkelijke reden voor uitstel zou zijn geweest.

C- Dat kan dus niet.

Akte 5. Een van de uitgenodigde sprekers Laurien Vastenhout schrijft dat de annulering niets met veiligheid te maken heeft: "(...) Maar gisteren kreeg ik te horen dat zij de serie schrappen vanwege de situatie in het Midden-Oosten."

Akte 6. Vanmiddag publiceert Telegraafverslaggever Silvan Schoonhoven bovenstaand screenshot waaruit blijkt dat het oorspronkelijke citaat van de woordvoerder in de Telegraaf gewoon volledig juist is, terwijl 'Collegevoorzitter' Wilma Scholte op Reimer een citaat van haar eigenwoordvoerder afdoet als "suggestie" in "berichtgeving van derden".

Maar! Daarna verschijnt het onderstaande screenshot, waarin de woordvoerder aangeeft dat zijn eerste verklaring (Akte 1) onjuist is, en de verklaring van Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer (Akte 2) wel juist is.

Maar, chronologisch kan dat dus helemaal niet, zie Akte 4.

Conclusie: David, Wilma, uitzonderlijk lekker gewerkt en nu al zin in de vierjarige opleiding Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.