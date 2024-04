Anonieme (zucht) scholieren van met name een andere etnische achtergrond (Friezen?) van de faculteit rechten (LOL?) van de Hogeschool Utrecht (da's deze) voelen zich geremd in hun """academische""" (LOL!) ontwikkeling wegens discriminatie. In een brandbrief aan de gemeenteraad 030 beklagen ze zich er over dat docenten hun werk niet volledig nakijken en ten onrechte als minderwaardig beoordelen in vergelijking met blanke studenten: "Deze ervaringen laten een patroon van vooringenomenheid zien dat niet langer genegeerd kan worden." Alles links van de VVD030 nu woest, "Het moet kracht en moed hebben gevergd om deze brief op te stellen", de wethouder moet aan de slag, dit en dat. Zeg het maar HU, hoe zit dat met die intimiderende en vijandige leeromgeving? Volgens een woordvoerder herkent het personeel zich niet in de kritiek. Maar de school probeert met de anonieme groep in contact te komen. "We nemen het serieus, maar we weten nog niet zeker of dit echt studenten van onze hogeschool zijn." Succes ermee, neem anders een advocaat in de arm. Oh wacht.