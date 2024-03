Overwinning voor de Utrechtse roker. In de bruisende Twijnstraat met zijn 300 koffietentjes opende vorige week een tabaksspeciaalzaak met de pakkende bedrijfsnaam Tabaksspeciaalzaak Twijnstraat. Het stadhuis had dergelijk ondernemerschap met het oog op komende wetgeving van Betuttelstas Maarten van Ooijen (CU) preventief VERBOTEN maar toen viel het kabinet. Na enig gedreig geeft de gemeente de pijp nu toch maar aan Maarten: de zaak mag uit angst voor de rechter openblijven. Zo doen we dat in een democratische rechtstaat, nietwaar. Da's ook goed nieuws voor de rest van het land; laat 1000 tabaksspeciaalzaken bloeien.