Tjezus, Jaap van Dissel. Dat is een blast from the past. Was die niet allang met pensioen? Nee dus, dat gaat deze maand pas in en als afscheidscadeau mag hij vanmorgen de Kamer briefen over kinkhoest en mazelen. Tijdens het vaccinatiedebat daarna met prikstas Maarten van Ooijen (CU) kan FvD'er Gideon van Meijeren het niet laten de RIVM'er weer corrupt te noemen omdat dat vorige keer ook al zo'n succes was. Rellen dus. Hoe liep het debat verder af: VVD en D66 willen nog steeds drang & dwang gaan, Van Ooijen zegt net zoals vorige keer dat hij dat niet gaat doen en weet zich daarin gesteund door een Kamermeerderheid. Nice.