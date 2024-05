Onderstaand een transcript van een van de twee momenten die TERECHT STAAN. Van Meijeren zei in 2022 op FvD's Boerenforum:

"Wat ook van belang is om ons even te realiseren is dat het ook niet altijd gezond is in een democratie, als er een taboe rust op het gebruik van geweld. De staat gebruikt namelijk wel geweld, en fors geweld. (...) En het standpunt dat ik nu uitdraag is ook heel goed verenigbaar met een democratie, want in de Verenigde Staten is het Tweede Amendement, het recht op wapenbezit, zodat ergens, altijd, die dreiging wel boven het hoofd hangt dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen.

En vergeet ook niet; zelfs in ons huidige Wetboek van Strafrecht, is een uitzondering gemaakt op het verbod op het gebruik van geweld. Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dit noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. (...)"

De tweede serie aan uitlatingen die terecht staat vond in het onderstaande interview plaats, en komt neer op: "Het is in het verleden in de geschiedenis vaker gebeurd natuurlijk dat regimes die zich echt tiranniek gingen gedragen op enig moment toch ten val werden gebracht door de bevolking. Wij hebben wel de aantallen uiteindelijk."

Nou, voer voor juristen. Maar die schijnen daar te werken. Ook Belleman tweet de zaak live.