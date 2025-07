De @Belastingdienst Almelo zegt na de zaak Douwe Bob hun teamuitje naar de synagoge Enschede maar af, 'om verwarring of associatie met religieuze standpunten te vermijden'. Het is ons een raadsel waarom dan in de eerste plaats een rondleiding in een Joods gebouw geboekt werd. pic.twitter.com/0fepOm6ViN

Ja nee kijk weet je "associatie met religieuze standpunten" moet je niet willen als seculiere overheid. Politie-iftars met rapper Appa of sectorhoofd Politie Flevoland Ben Nassir Bouayad die onomwonden en publiekelijk kant kiest tegen Israël, betreffen natuurlijk absoluut geen "religieuze standpunten". En wanneer was eigenlijk de laatste keer dat een overheidsinstantie een bezoek aan een moskee afgelastte wegens nou niet bepaald zeldzaam islamitisch gekleurd geweld waar dan ook ter wereld? Dat gebeurt dus niet in het land van het Beatrix-principe: in het geval van islamitisch geweld worden moskeeën en theehuizen juist eerst bezocht, en de ouders van Theo kregen later een telegram.

Naschrift 22:38 - drie maanden geleden nog de allereerste Iftar Belastingdienst!