🔥🚨BREAKING: Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News, I am praying that she is ok. pic.twitter.com/fDeV3rwxGt

Camryn Kinsey is niet alleen een Trumpfan en een knappe verschijning, ze is ook politiek commentator bij Fox News en in die hoedanigheid werd het haar even te veel (en te weinig qua bloed in het koppie) op het moment dat ze net zo formidabel bezig was Joe Biden en Harris voor de 103938373e keer op die zender te slopen. En ja, waar je aan denkt daar word je mee besmet of zo dus toen ging ze onderuit, van haar stoeltje af met een smak, filmisch haast zoals ze haar ogen langzaam sloot. Dan moet je hopen dat iemand, een collega of zo, alert reageert en je opvangt of dat althans probeert. Maar bij Fox zijn ze niet zo van de collegialiteit, de presentator liet haar gewoon lekker liggen want ja: SHOW MUST GO ON! Wat dat betreft doen ze trouwens niet onder voor het begraven programma Op1, bekend van inhoud en Welmoed Sijtsma. Ter geruststelling: Kinsey is inmiddels oké.

Nou ging het eergisteren ook al mis met Republikeins lid van de Senaat in Florida Ileana Garcia (toevallig stond er een nogal belangrijke dokter naast) en dan begint het toch heel langzaam verdacht te worden en op een patroon te lijken!1!!1! Nee hoor, grapje. Om maar aan te geven dat dit echt wel vaker gebeurt hebben we nog wat bekende flauwvalmomentjes onder elkaar gezet, zodat u vanavond met een gerust hart neer kan ploffen op uw bedje en de oogjes fijntjes toe kan doen, niet denkend aan enge dingen zoals: "dit kan IEDEREEN zomaar op elk moment overkomen!". Op naar een zonnige zaterdag en niet lachen om flauwvallende mensen want dat betekent karma!