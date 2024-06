Ongelooflijk veel zure stukjes vandaag. Over de vele personeelswisselingen, de ruzies achter de schermen, het wisselende niveau van de presentatoren, het bedroevende niveau van de redactie. Zal best een kern van waarheid bevatten, maar laat vooral zien hoe toondoof het mediajournaille is. Wat er ook gebeurde, Op1 wás er. Met een format dat zo gewaagd was, zo vooruitstrevend, dat het bedenker Frans Klein een uitverkiezing tot omroepman van het jaar opleverde. Geheel terecht. Twee presentatoren. Die samen één omroep vertegenwoordigden. En elke omroep had een vaste dag. Wij denken nog regelmatig aan het moment waarop Eva Jinek de NPO inruilde voor RTL. Wat als ze het niet had gedaan? Dan hadden we hier nooit gezeten. Sta daar maar eens bij stil.

Vanavond zwaaien ze af. Goddank op gepaste wijze. Liefst 28 van de 823 (oud-) presentatoren komt voor de gelegenheid naar de studio. Dat is inclusief Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel, het enige duo van het eerste uur dat nog in tact is. Man man man. Wat hebben zij ons door donkere tijden geloodst, de afgelopen 4,5 jaar. Strijders!

Wat blijft zijn de herinneringen: redactie vs kijker, Gordon vs meisje, Margje Fikse vs inhoud, Daniel Koerhuis vs drukte, Rutger Bregman vs u, Fidan Ekiz vs iedereen, Sywert vs niemand.

Blokkenschema

• 22:58 - 00:04 oa Welmoed Sijtsma, Margje Fikse, Jort Kelder, Tijs van den Brink, Carrie ten Napel, Charles Groenhuijsen, Sven Kockelmann

• 00:04 - 00:55 dj-set Talitha Muusse

• 01:00 - 01:30 aftertalk Ab Osterhaus en Wouter de Winther

***LIVEBLOG***

UPDATE: Wat kunnen we vanavond verwachten? Op X licht Op1 een tipje van de sluier. We gaan het niet over onszelf hebben, vertelt Welmoed Sijtsma. In plaats daarvan draait de uitzending om het grote nieuws van de afgelopen vijf jaar. Spannend.

UPDATE: Welkom bij überhaupt de allerlaatste Op1 ooit, zegt Welmoed. We gaan niet navelstaren, verzekert Jort.

UPDATE: Nu een montage van alle presentatieduo's die 'een goedenavond' zeggen. Duurt ongeveer een minuut.

UPDATE: Nu een montage met leuke momenten van de afgelopen 4,5 jaar. Een satisfyer, verjaardagshoedjes, Sven Kockelmann die een meloen vasthoudt.

UPDATE: Het begint met een opsomming. Er hebben veel redacteuren gewerkt. Ze hebben veel uitzendingen gemaakt. En veel kijkers gehad. Op een avond zelfs 1.9 miljoen, denkt Jort Kelder.

UPDATE: Tijs van den Brink blikt terug op corona. Dat had ik tot nu toe in mijn leven nog nooit meegemaakt, zegt hij.

UPDATE: We gaan de grote nieuwsgebeurtenissen een beetje langslopen en we beginnen eigenlijk bij de politiek, zegt Welmoed Sijtsma. Goede keuze.

UPDATE: Thomas van Groningen heeft een fragmentje meegenomen. Het is van voor zijn tijd. Caroline van der Plas vs Hugo de Jonge. Classic Caroline, concludeert de tafel.

UPDATE: Thomas van Groningen deelt een trap na uit aan Splinter. Heel vilein.

UPDATE: Sven Kockelmann analyseert: er is een nieuwe generatie politici opgestaan waarvan we nog maar moeten gaan kijken hoe ze het gaan doen.

UPDATE: Beelden van rond de val van het laatste kabinet Rutte. Is dit unieke transparantie? Ze denken van wel.

UPDATE: Met de wijsvinger in de lucht vertelt Sven Kockelmann over een uitzending die werd gepresenteerd door Sven Kockelmann. Net als hij op stoom komt wordt hij onderbroken door Jort Kelder. Die heeft Thierry Baudet geïnterviewd vlak na de capitool-bestorming. Een instartje van dat interview.

UPDATE: Jort Kelder stelt voor dat ze ook kwetsbaar zijn. Hij vond het goed dat Thierry Baudet hier toch aan tafel zat.

UPDATE: Heeft het journalistiek gezien zin om iemand als Baudet uit te nodigen? Daar was geen Op1-beleid voor, toch, vraagt Fidan Ekiz, die Op1 jarenlang heeft gepresenteerd.

UPDATE: Als de kans op onwaarheden zo groot is moet je het gewoon niet doen, zegt Tijs van den Brink.

UPDATE: Maar ja, filosofeert Jort Kelder, wie bepaalt wat onwaarheden zijn? Instemmend geknik.

UPDATE: Je moet heel precies kijken wie je doet en wie niet, vindt Tijs van den Brink. Heel precies de afweging maken.

UPDATE: Op de avond van de capitool-bestorming was Charles Groenhuijsen presentator. Heel toevallig. Journalistiek was het een droomavond, blikt hij terug. Verder natuurlijk verschrikkelijk.

UPDATE: Welmoed Sijtsma ziet er straf op toe dat niemand te lang spreekt. Zo wordt het heel dynamisch.

UPDATE: Margje Fikse heeft het over de holocaust. Fidan Ekiz onderbreekt haar en begint over een wolvenuitzending.

UPDATE: Het was overigens nog maar de vraag of Fidan Ekiz erbij zou zijn, vanavond.

UPDATE: De uitzending groet uit tot een langgerekte evaluatie van alle uitzendingen van de afgelopen 4,5 jaar.

UPDATE: Fidan Ekiz is erg aanwezig. Margje Fikse zwijgt al een minuut of vijf.

UPDATE: Het volgende onderwerp: corona.

UPDATE: Gelukkig, Margje is er nog. Ze neemt het woord en bedankt het productieteam. Tijdens de pandemie stond de hele studio vol met bloemen.

UPDATE: Wat zou het leuk zijn als ze dit over een jaar of tien nog een keer doen. Samen terugblikken. Op1: de reünie.

UPDATE: Ze zouden ook andere dingen kunnen evalueren. Dat format zou het mogelijk maken vaker uit te zenden.

UPDATE: Tachtig procent van Nederland zit in het redelijke midden, zegt Jort Kelder. Sinds corona is er echt iets veranderd in de omgang, zegt Margje Fikse met die karakteristiek ernstige blik van haar.

UPDATE: Fidan Ekiz wordt heel nerveus voor uitzendingen. Toen kwam er een keer nieuws en moesten ze alles omgooien op het laatste moment. Ik kreeg echt een zenuwinzinking, zegt Fidan.

UPDATE: Het gaat over pluriformiteit. De ideale talkshowtafel is een tafel waarin mensen uit hun bubbel moeten, betoogt Margje Fikse. Vervolgens vergelijkt ze Op1 met een keukentafel. Onduidelijk waarom. Aan de keukentafel tref je zelden mensen van buiten je bubbel.

UPDATE: De avond dat Peter R. de Vries werd vermoord. Toen moest er binnen een paar uur een uitzending uit de grond gestampt worden.

UPDATE: Zo'n redactie krijgt dat toch maar voor elkaar, zegt Jort Kelder. Blik van bewondering.

UPDATE: Ze waren op het strand voor een teamuitje. Het ene moment stonden ze in een cirkel een activiteit te doen, het volgende moment ging iedereen bellen.

UPDATE: Er zijn ook gesprekken gevoerd die persoonlijk waren en heel klein, onderbreekt Welmoed Sijtsma. Een instartje. Allemaal van dat soort gesprekken.

UPDATE: Waarom werden er al die tijd überhaupt gasten uitgenodigd? Het gaat prima zonder.

UPDATE: Hebben ze tips voor hun opvolgers? Groenhuijsen: Ik heb altijd gezegd, probeer zoveel mogelijk aan te sluiten op de sfeer in de huiskamer. Je moet het gewoon klein houden. Niet al te groot. Niet al te heftig. Mag het iets pretentieuzer, vraagt Jort Kelder. Moet er straks niet gewoon een interviewprogramma zijn? Met harde onderzoeksjournalistiek. Klaarblijkelijk is dat pretentieus.

UPDATE: Grappige montage. Kort, snappy. Theo Maassen die zegt: een vriend van mij kijkt weleens porno. En dan direct weer iemand anders in beeld.

UPDATE: Het is klaar. Jort en Welmoed geven elkaar een knuffel. Als dat geen - afijn.

UPDATE: Vergeleken hierbij was de slotuitzending van DWDD ingetogen en lichtvoetig. Wat jammer toch dat dit programma verdwijnt.