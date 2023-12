Zucht. Nog meer televisie- en omroepophef. De makers van Op1 vinden het namelijk niet eerlijk dat het programma Op1 van de buis gaat. Dat laten ze weten in Op1. Omdat Op1 nooit, maar dan ook echt nooit, een journalistiek programma is geweest, doen ze dat geheel in stijl. Komt die quote van Fidan Ekiz, inclusief commentaar, van ons:

"Omdat we ook begrijpen dat er deels een politiek (VAAG, bedoel je nou van de staatssecretaris en in Den Haag, of bedoel je Hilversumse omroeppolitiek?) besluit aan vooraf is gegaan. En ik heb daar vragen over. We horen dingen als (OH JA, VERTEL DAN VAN WIE) dat Op1 Wilders groot gemaakt zou hebben (LOL, daar had ie jullie echt voor nodig), dat de NPO een links-progressief blok moet vormen. Ik vind (Nou, wat vind je?). Ik heb daar vragen over (STEL DIE DAN). Ik wil weten of dat klopt (zoek het dan uit voordat je het zomaar roept) en ik vind dat de publieke omroep er moet zijn voor het publiek en dat de politieke omroep niet gedragen mag worden door politieke belangen (WELKE? WIE?), al helemaal niet als dat gebeurd over de ruggen van, zoals Sven al zei, medewerkers hier, die keihard werken achter de schermen voor dit programma (Maar te begaaid waren om even een scherpe tekst voor Fidan te schrijven) en door hun loyaliteit, in zekere zin (het emmert maar door) te misbruiken, want dat is wat ik eigenlijk zie gebeuren, omdat er natuurlijk ook een relatie-afhankelijkheid (afhankelijkheidsrelatie) bestaat. Want we werken allemaal voor de NPO, dus dan loop je gewoon in de pas (misschien is dat wel het probleem). Ik heb die vragen en ik wil heel graag weten hoe dat zit."

Nou. Wij ook. En met dit soort amateuristisch gejank gaan we daar nooit achter komen.