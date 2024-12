Persvrijheid en politieke bemoeienis zijn een gevaarlijke combinatie. Als BBB en NSC dit recht opeisen, zal in een andere politieke constellatie de wegens antisemitisme in eigen gelederen omstreden PvdA/GroenLinks-combinatie hetzelfde doen. Dat is een dystopisch vooruitzicht.

Laat er geen misverstand over bestaan: de NOS is totaalkudt. Maar de kritische kijker heeft geen BBB-Kamerlid nodig om daarop gewezen te worden, dat wist ‘ie al . Dat uitgerekend een woordvoerder van het zogenaamde rEcHtStAtEliJkE NSC in de Nationale Vergaderzaal een volstrekt marginale aangelegenheid als Sunneklaas, Powned en de Amelanders op reportageniveau wil micromanagen is ronduit krankzinnig .

Het wilde afgelopen week maar niet tot Aant-Jelle Soepboer (NSC) en Claudia van Zanten (BBB) doordringen dat inhoudelijke kritiek op NPO-programma’s nergens toe leidt. Van Zanten wil een onderzoek naar de NOS en de berichtgeving over Israël en de oorlog tegen terreur die het land voert sinds het door Hamas aangerichte pogrom op 7 oktober vorig jaar. Soepboer hekelde de verslaggeving van Powned over Sunneklaas op Ameland.

Anderzijds wordt ter linkerzijde altijd het beeld geschetst dat een gesaneerde NPO een niet te overziene ramp is voor diezelfde persvrijheid. Een vals argument, neerbuigend bovendien. Alsof RTL Nieuws en SBS uit een zooitje goedwillende amateurs bestaat. Dat NPO, NOS en Haagse fans overtuigd zijn van hun eigen voortreffelijkheid, maakt het nog niet waar. Eén blik op het functioneren van Giselle van Cann is voldoende. Wie in de Tweede Kamer de NOS als uitzonderlijk prijst, kijkt neer op de nieuwstakken van RTL en SBS.

Terwijl de commerciëlen het zelf doen, drijft de NPO op een kurk van een miljard euro aan belastingpoet. Die NPO is ondertussen een bureaucratisch bolwerk geworden, een allegaartje van omroepen. In de ene Raad van Toezicht zit een racist in een rolstoel; in een andere de omstreden vader van een vicepremier. Bij taakomroep NTR (geen leden, wel wettelijke opdracht: kunst, cultuur, minderheden etc.) stapte onlangs de volledige RvT op omdat de mediadirecteur de zoveelste grensoverschrijdende omroepdespoot bleek. Het mediapark is een fort vol dikverdienende mini-Napoleons met een obsessie voor talkshows, een honderden miljoenen euro’s kostend zelffeliciterend bastion van ego’s met extreem lange tenen dat als het er werkelijk op aankomt een verzameling krekels blijkt.

De bezem moet er doorheen, de taakstelling moet anders (waarom drie netten, hoezo zes radiozenders en WTF moet je met dertien omroepen?) en er moet vooral geld vanaf. NPO-voorzitter Frederieke Leeflang zei in september ‘tevreden’ te zijn met de plannen in het regeerprogramma. Als ze op het Mediapark tevreden zijn, is er dus iets fout gegaan was de conclusie eerder.

Ook het NPO-budget maakt deel uit van de onderhandelingen over de onderwijsbegroting komende week. Het duo Van Zanten en Soepboer weet wat het te doen staat; ze moeten zich niet bemoeien met de inhoud maar de kosten. De NPO moet niet beter maar minder.