De hoofdredacteur van NOS Nieuws is Giselle van Cann en helaas voor de BELASTINGBETALER (en ondanks haar naam) kan Van Cann niet zoveel. Dat werd maar weer eens bewezen in een interessant halfuurtje op NPO Radio 1 bij Dit is de Dag met als hoofdvraag over de Israël-Palestina-oorlog: "Hoe doe je verslag van een conflict dat zo gevoelig en zo complex is?" Een grote Verloren Generatie-show met vier stoffige hoofdredacteuren op bezoek (over Pieter Klok zo meer) en dan gaat het al vrij snel over berichtgeving die 'fout' is gegaan, of waar de hoofdredacteuren spijt van hebben. Dan zegt Van Cann op 8 minuut 15:

"Toen was er een aanslag op euhmmm... vielen er allemaal Israëlische bommen.... toen was er aanslag... of viel er ook een bom op een ziekenhuis op Gaza. Dat hebben wij een Israëlische bom genoemd. Die is vrij snel rechtgezet. (...) Maar dat was een typisch voorbeeld van: net iets te snel, iets wat voor de hand leek te liggen. Dat kan gebeuren."

Hier gaan dus duizend dingen mis. Nog even los van dat het natuurlijk helemaal geen 'bom' was, al kan je die kennis misschien ook niet verwachten van een bedrijfseconoom, hier hoor je (zelfs nu nog) drie keer cognitieve dissonantie over 'een aanslag' met 'allemaal Israëlische bommen' voordat ze tot haar grote verdriet toch tot de kern komt: die 'bom' was geen 'bom' van Israël, maar een raketfaal van de Gazanen zelf. De gretigheid en hijgerigheid waarmee de onafhankelijke NOS (naar eigen zeggen: 'Onafhankelijk en los van een maatschappijvisie, levensbeschouwing of politieke stroming') die """aanslag""" als massamoord in de schoenen van Israël probeerde te schuiven door te dwepen met 'de Palestijnse gezondheidsautoriteiten', de facto Hamas zelf, is echt: schrijnend. Schrijnend omdat er geen enkele zelfreflectie of zelfreinigend vermogen is, omdat iedereen op die redactievloer kennelijk uit hetzelfde konijnenhol komt gekropen, er blijkbaar niemand is die logisch kan nadenken, of er niemand is die corrigerend kan optreden of durft op te treden tegen die paarsgebroekte jenevertoeteraars van hogerop en er kennelijk NIEMAND is die op de School van Journalistiek heeft geleerd dat op déze manier omspringen met 'cijfers' en 'feiten' echt niet kan. "Dat kan gebeuren", zegt Van Cann meermaals, nou, dat kan helemaal niet gebeuren, en wij noemen het: journalistieke roekeloosheid. Let wel: de NOS heeft een nieuwsredactie van 424 (!) fte. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen liet destijds zien wél uit het juiste hout te zijn gesneden: "Wat ik een beetje verontrustend vind, is hoe de journalistiek met dit soort zaken omgaat. Ik heb net het NOS Journaal gezien. Daar wordt gezegd: '500 doden en mogelijk nog honderden mensen onder het puin'. Nou, dat weten we eigenlijk helemaal niet. (...) Dus ik pleit hierbij voor enorme voorzichtigheid in de journalistiek."

Dat een canard als 'zeker 500 doden bij luchtaanval op ziekenhuis door Israël' en 'bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza-Stad' lekker lang mocht borrelen is één, maar het is natuurlijk (?) niet de enige keer dat de NOS niet integer is omgegaan met de 'feiten' en de getallen. Het doodleuk overschrijven van een antisemitisch bloedsprookje over orgaanroof en die keutel pas intrekken 23 uur nadat je er door GeenStijl (< 424 fte) op bent gewezen, beweren dat Iran zich inzet tegen onderdrukking van moslims, iedere terrorist is een vrijheidsstrijder, nee bedankt Israël, en iedere keer is het: jaaaa het is uit de context gehaald. Jaaaaa dat kan gebeuren. Jaaaaa dat had misschien wat anders gemoeten. Dat Iran-verhaal ziet 'DRIE EINDREDACTEUREN' (3) en Van Cann zegt daarover: "Dat kan gebeuren."

Die lui zitten allemaal bij elkaar op schoot en dan jammeren ze hier dat ze 'te hard worden aangepakt door de media'. Nou en dan PIETER KLOK. Pieter Klok vindt zijn eigen lezers lui, want je moet eerst de hele krant lezen, letter voor letter, en pas dáárna mag je het raar vinden dat Hassan Nasrallah (een terrorist) geen terrorist werd genoemd in zijn rouwadvertentie, maar 'een leider die meedogenloos was voor zijn tegenstanders'. Pieter Klok die een onsamenhangend kutverhaal fabriceerde over de antisemitische cartoon van Collignon, wat terreurbobo's van Hamas witwaste, 'Hamas noemt reddingsoperatie Israël ongekend wreed' op de voorpagina kwakte, 'de hele joodse lobby inclusief Asscher' in de hoek drukte en als klap op de vuurpijl de voorzitter van z'n eigen redactieraad zag opstappen vanwege de 'anti-Israëlkoers'. Nou ja, die Pieter Klok dus, die zit te zeiken dat lezers z'n papieren drol niet goed lezen. Wij (nou ja, jullie) zijn: lui. Pieter Klok zelf heeft een columniste, de moefti van de Mediavaert, een raddraaier en een regelrechte activist, bekend van 'op 7 oktober begon de genocide op de Palestijnen', haar wordt geen strobreed in de weg gelegd om haar slagroomtaartantisemitisme in de krant te koken dát is dan zogenaamd het 'bewaken van het midden'. Die lui.

