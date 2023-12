We begrijpen het eigenlijk al maanden niet. Hoe kan het nou toch dat de kwaliteit van denken, handelen, schrijven, werken en redeneren op de grootste redactie van Nederland consequent zo onbegrijpelijk laag is. En toen zagen we NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann en viel alles op z'n plaats. Precies zo'n overduidelijk verstrooide pratende Pterodactyl als oud-NPO-baas Shula Rijxman (D66). Niet bepaald het scherpste mes in de la, zelfs niet in het laatje met botermesjes.

En nu we het toch over NPO/NOS-kwaliteit van denken hebben. Waarom zag de NPORadio1-redactie - in godsnaam - niet aankomen dat dit zou gebeuren als je een tweet met de hoofdredacteur (!) van de NOS (!) opent met het citaat "Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder"?

Zijn jullie nou een redactie of een jammerlijke verzameling media-ambtenaren die helemaal geen voeling, verstand of kwaliteit nodig hebben om boven water te blijven, omdat jullie op het droge land van de belastingbetaler opereren?

S A N E E R D E N P O.