Even wat zoutelozer taalgebruik wegens netelige kwestie die vragen oproept over de journalistieke integriteit van de (regionale) publieke omroep (en andere media)

De 20-jarige man die er door het OM onder meer van wordt verdacht als stagiair bij een zwembad elf kinderen van tussen de 4 en 6 jaar te hebben verkracht en aangerand, is de zoon van Omroep Gelderland-hoofdredacteur Sandrina Hadderingh. Dat bevestigt adjunct-hoofdredacteur Maarten Fussel van de omroep aan GeenStijl.

Volgens Fussel, die namens Omroep Gelderland het woord voert, beschouwt de omroep de zaak als een privé-kwestie. Hij laat weten dat de zaak zodra die aan het rollen kwam is besproken met de directie en de redactieraad van Omroep Gelderland. Er is toen besloten om niet naar buiten te treden over de band tussen de hoofdredacteur en de verdachte en ook niet de gehele redactie te informeren. Redacteuren en eindredacteuren die zich met de zaak bezighouden zijn volgens hem allemaal van begin af aan op de hoogte van het feit dat Hadderingh de moeder van de verdachte is, bovendien gaat hij ervan uit dat de meeste andere redacteuren bij de omroep dat inmiddels ook weten.

Fussel benadrukt dat hij journalistiek eindverantwoordelijk is voor alle berichtgeving van Omroep Gelderland over de kwestie en dat Hadderingh op geen enkele wijze met medewerkers van Omroep Gelderland over de zaak communiceert. Fussel stelt dat hij probeert de zaak journalistiek te benaderen als iedere andere zaak, en wijst erop dat Omroep Gelderland dinsdag een push-bericht uitzond over de kwestie. Ook meldde de omroep dat de ouders van de verdachte aanwezig waren bij de zitting.

Volgens Omroep Gelderland is er dankzij bovenstaande waarborgen geen sprake van belangenverstrengeling. Hadderingh is nog steeds in functie als hoofdredacteur, maar houdt zich actief afzijdig van de berichtgeving over de zaak tegen haar zoon. Op de stelling van GeenStijl dat Hadderingh uiteindelijk wel het functioneren van de betrokken redacteuren en eindredacteuren beoordeelt, reageert Fussel door te zeggen dat niet de hoofdredacteur daarover gaat, maar de direct leidinggevende. Hadderingh meldt echter op haar eigen LinkedIn-pagina over haar baan bij de omroep: "Hierarchically I manage 80 FTEs, each and every one of them passionate journalists and program makers."

Volgens Fussel hebben ook andere media vragen gesteld aan Omroep Gelderland over de kwestie, maar besloten die geen bericht over de zaak naar buiten te brengen. GeenStijl kiest ervoor wel te publiceren. Dat doen wij omdat wij vinden dat het feit dat het journalistieke gezicht van een publiek gefinancierde media-organisatie op deze manier betrokken is bij zo een heftig nieuwsfeit waar die publiek gefinancierde organisatie ook nog eens uitgebreid over heeft bericht en over zal blijven berichten, nieuwswaardig is. Zeker aangezien de omroep ervoor heeft gekozen de connectie tussen verdachte en hoofdredacteur voor zijn kijkers, lezers en luisteraars verborgen te houden.

Sandrina Hadderingh wil niet reageren op vragen van GeenStijl. Ook de advocaat van de verdachte wil niet reageren.