Tjezis. TJEZIS. Ja het zal allemaal wel, hoor en wederhoor enzo, maar STEL je bent Joods. Of erger nog, je hebt een abonnement op de Volkskrant. En dan zie je een 'interview' met een Hamas-kopstuk. Hartstikke dapper natuurlijk dat Jenne Jan Holtland zich daar naar binnen heeft geluld maar HOE krijg je het dan uit je pen om het citaat 'We wilden de wereld vertellen dat de Palestijnen nog steeds bestaan' als kop te gebruiken, en die ranzige terreurclub van dood en verderf wit te Volkskrantwassen. Want ja vriend, hoe wilden jullie de wereld precies vertellen dat Palestijnen nog steeds bestaan? Door vrouwen te verkrachten, kleine kinderen te ontvoeren, over te gooien met afgesneden vrouwentiet terwijl ze nog werd doodverkracht en voornamelijk: mensen lukraak, volstrekt willekeurig en zonder pardon te executeren? Dit soort lui verdienen: géén podium. De journalist: "Hamas doodde ook honderden onschuldige burgers." Het antwoord: "Er worden veel dingen geclaimd, zonder bewijzen. Uit onderzoek van Israëlische media blijkt dat veel burgers door Israël zelf zijn gedood."

Welja. En dan is het afgelopen met de kritische vragen, want voor je het weet ligt Jenne Jan Holtland daar zélf met een kogel in z'n kop onder de grond te veranderen in een champignon - Hamas is een bloeddorstige, niets en niemand ontziende terroristische organisatie, een haatclub met Jodenhaat, Israëlhaat en andersoortige Haathaat als fundamenten. En maar sturen, en maar draaien, en Jenne Jan gaat er (mogelijk bewust, want hij wil daar levend weg) met boter en suiker in. Maar vervolgens HOEF JE die als interview verpakte reclamepraat over Hamas niet te publiceren in de Ashabode, je hoeft namelijk ook geen interview te plaatsen met De Bulldozer van Fallujah die vast z'n redenen had om onschuldige mensen te onthoofden en Adolf fucking Hitler zal ook vast wel een woordje klaar hebben als je hem nou vraagt naar die zes miljoen Joden. Tjezis Volkskrant, what's next?