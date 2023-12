In plaats van toch vooral de haatpropaganda van Hamas over te kalken (hoi NOS) heeft de New York Times een maandenlang onderzoek gedaan naar de gruwelijkheden op 7 oktober: "A two-month investigation by The Times uncovered painful new details, establishing that the attacks against women were not isolated events but part of a broader pattern of gender-based violence on Oct. 7." Het werd een waanzinnig en indrukwekkend verhaal: meerdere getuigen die beschrijven hoe vrouwen op brute wijze werden verkracht, lichamen van dertig vrouwen bij de Nova-rave die tekenen van verkrachting tonen ('legs spread, clothes torn off, signs of abuse in their genital areas'), Israëlische soldates 'who appeared to have been shot directly in their vaginas', en dan hebben we nog de verklaringen over moord en verkrachting tegelijk, de totale minachting voor vrouwen en mensenlevens in het algemeen:

"She said she then watched another woman “shredded into pieces.” While one terrorist raped her, she said, another pulled out a box cutter and sliced off her breast. “One continues to rape her, and the other throws her breast to someone else, and they play with it, throw it, and it falls on the road,” Sapir said." Ha leuk, overgooien met een afgesneden tiet. Kan iemand misschien dit artikel even printen en aan Asha ten Broeke geven als ze zich weer op de snelweg heeft gerold om te juichen voor jodenhaat?

Over haar gesproken, nog even wat bonusaandacht voor Khalil Attiya, de Ton Elias van Jordanië. We hadden 'm gisteren ook al even in het liveblog, maar hij krijgt de aandacht die hij verdient. Deze gozer ziet eruit of Danny de Vito in de ranch dip van vorige week is gevallen. Ieder moment kan hij getroffen worden door een fatale hartaanval en daar staat-ie dan, een Israëlische vlag te verbranden, omdat hij zo trots is dat 1.400 mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden zijn afgemaakt, verkracht, verbrand, ontvoerd. Applaus voor Khalil Attiya!

Ondertussen communiceert de IDF dat de operatie in het zuiden van de Gazastrook, bij Khan Younis, wordt uitgebreid. Allemaal de tunnels in! Later meer.