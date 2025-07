Eerst had je drie woorden Aant. Jelle. Soepboer. Die ging de Kamer in voor Nieuw. Sociaal. Contract. Maar die club staat al een tijdje op Helemaal. Geen. Zetels. Dus Aantje Jelle Soepboer kondigde Zijn. Vertrek. Aan. En nu zou hij volgens het AD lijsttrekker worden van de Fryske. Nasjonale. Partij. Als Kamerlid van NSC kreeg Soepboer Niets. Voor. Elkaar. Benieuwd hoe dat de volgende keer gaat, of hij dan in een coalitie stapt met een partij die alle provincies wil afschaffen, en een minister levert die namens het kabinet het plan verdedigt om te verbieden dat mensen op straat Fries spreken. Aant. Jelle. Soepboer. Succes.