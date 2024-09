Bij Ongehoord Nederland is de 24-uurs freakshow live op Twitter te volgen met als voorlopig hoogtepunt deze bizarre uitwisseling tussen de voorzitter van de omroep Harm Beertema (oud-PVV nu BBB, partijleider Caroline van der Plas heeft de omroep ondertussen in de ban gedaan en staat verslaggevers niet meer te woord) en FvD-leider Thierry Baudet.

De PVV wilde de NPO afschaffen, de VVD 400 miljoen van het budget van een klein miljard schrappen en NSC van drie naar twee netten. BBB hield zich verder op de vlakte. In april bleek al dat NSC had gelogen, de partij van Pieter Omtzigt was gedraaid . Uit het Hoofdlijnenakoord in juni bleek dat de NPO slechts 100 miljoen euro hoeft te bezuinigen. In het afgelopen week gepresenteerde Regeerprogramma staat dat het kabinet nu ook de concessieperiode van de NPO ongemoeid laat.

Bij WNL keert ondertussen de omstreden Bert Huisjes terug. Nu niet als hoofdredacteur maar als baas van de hoofdredacteur: hij wordt omroepbestuurder. Het KPMG-rapport dat concludeert dat Huisjes ‘juridisch geen verwijtbaar gedrag’ heeft vertoond wordt niet openbaar gemaakt. En nu blijkt die conclusie ook nog eens niet te kloppen maar een verzinsel van de Raad van Toezicht onder leiding van Loek Hermans (vader van de VVD-vicepremier) te zijn. EenVandaag-presentatrice en Huisjes-ervaringsdeskundige Roos Moggré zaterdagavond op Instagram: "Ik heb KPMG om een reactie gevraagd. De onderzoeker in kwestie liet weten dat de conclusies van de Raad van Toezicht (RvT) van WNL niet de conclusies van KPMG zijn." Au.

Dan die concessie, vergunning zeg maar. Het vorige kabinet wilde die met twee jaar verlengen in plaats van de gebruikelijke vijf jaar maar nam uiteindelijk geen besluit om dat over te laten aan het nieuwe kabinet. Een Kamermeerderheid wil de concessie slechts met één jaar verlengen. In het Regeerprogramma staat op pagina 87 echter dat het nodig is om de ‘huidige concessie- en erkenningsperiode te verlengen’. Dat betekent dus dat alles bij het oude blijft, precies waar het vorige kabinet bij monde van staatssecretaris Mediazaken Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) voor waarschuwde: Als er voor december 2024 geen alternatief plan voor de publieke omroep klaarligt dan loopt de huidige wetgeving nog jaren door. "Dit zou vervolgens betekenen dat een eventuele stelselherziening op zijn vroegst pas na een nieuwe, volledige erkenningsperiode in zou kunnen gaan. Oftewel pas op 1 januari 2032, over bijna acht jaar."

Minister van Onderwijs en Media Eppo Bruins (oud CU en nu dus NSC) laat alles dus bij het oude, zo lijkt het. NPO-voorzitter Frederieke Leeflang is ondertussen ‘tevreden’ met de plannen in het regeerprogramma.

Als ze op het Mediapark tevreden zijn, is er dus iets fout gegaan.