Hij heeft het geprobeerd. Het was nodig en mooi en nobel en dapper enzo, maar het was teveel. En nu hebben we NICOLIEN VAN VROONHOVEN en Nicolien van Vroonhoven is echt de aller-Nicolien van Vroonhovenste politica van alle politici. Die rooie van RTL mocht weer eens peilen: ook voor de NSC-stemmers hoeft het allemaal niet meer. Het wordt gewoon weer oude wijn in oude zakken. Eigenlijk heeft Nederland een soort Pieter Omtzigt nodig. Maar ja.

Update - Pieter Omtzigt verkozen tot EERSTE ERELID van NSC