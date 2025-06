Nou dat was 'm allemaal niet qua daadkracht en uitstraling en voortrekkersrol en opvolging. Het was zelfs echt helemaal niks. Nicolien van Vroonhoven, die kapitein van NSC werd nadat Pieter Omtzigt overboord sprong, kapt ermee. Althans, ze wordt niet de kartrekker voor de komende verkiezingen. Dat lijkt ons een goede keuze: het vleugellamme NSC stevent af op een megaverlies en met Van Vroonhoven aan het roer gaan dat sowieso 0,0 zetels worden. Met iemand anders - Didi Boomsma bijvoorbeeld - is er een kansje. Wat we ons vooral gaan herinneren van Van Vroonhoven is haar handtekening.