Ach, Pieter. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven, al had zo'n beetje iedereen in Nederland het liever anders zien aflopen met de beste man, om over het kopje NSC-taferelen nog maar te zwijgen. De pitbull was verworden tot een schrikachtig, steeds valser wordend keffertje, en vluchtte mede daarom met de staart tussen de poten het Haagse uit. Desondanks een van de belangrijkste Kamerleden van deze eeuw, en eentje die we niet snel zullen vergeten. Johan Fretz, die eigenlijk flink zou moeten worden afgezeken maar nou eenmaal toffe dingen doet, maakte een soort hoorspel over 's mans opkomst en ondergang, zoals hij dat eerder deed over de laatste jaren van Rutte. Zit die jongen dus bloedserieus in een of andere afgeragde Hilversumse studio stemmetjes van prominente politici te doen, en het werkt nog ook. Twee afleveringen in totaal; aanrader.