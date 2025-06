Als je denkt dat je alles hebt gehad! Zo ben je vanwege Wilders opgestapt als Kamerlid en zo keer je na 8 maanden vanwege Wilders weer TERUG als Kamerlid. Rosanne Hertzberger, vriendin van de show en misschien wel de meest poepkleurige bladzijde uit de politieke carrière van Pieter Omtzigt, gaat de zetel van staatssecretaris Nora Achahbar overnemen in de NSC-fractie in de Tweede Kamer. ZE IS TERUG, mogelijk dinsdag al. Dat niet alleen: ze laat ook weten WEER OP DE LIJST te willen bij de aankomende verkiezingen. Kennelijk viel het nieuwe baantje bij het wetenschappelijk bureau van NSC tegen en vallen de morele bezwaren bij een kabinet zonder Wilders mee. We wensen Rosanne, onszelf en u allen veel succes met het verduren van deze laatste maanden Nieuw Sociaal Contract. Wat is het toch een hilarische schijtshow gebleken.