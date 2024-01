Oh jee. Dit is echt niet leuk. Hier kunnen wij helemaal niet van genieten. Het is gewoon ontzettend lastig om als columnist met duizend meningen opeens Kamerlid te worden, en dan ook nog Kamerlid van een fractie die aan de onderhandelingstafel zit bij een formatie en dus niet zomaar allemaal geld gaat uitgeven dat later nog van pas kan komen om Geertje Wilders koest te houden. Dan is het best logisch dat je, omdat je nog een soort van columnist bent, met duizend meningen, er opeens uitflapt dat andere partijen 'gratis bier'-moties indienen, terwijl die partijen dat niet deden. Kan gewoon gebeuren. Hoort er allemaal bij. Goed dat je dan meteen zegt dat je dat niet had moet doen. Helemaal niet gênant. Nogmaals: dit vinden wij bij GeenStijl heus niet leuk. (Hele debat daarr, wij vonden het trouwens een stom plan van D66 en SP)