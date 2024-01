We hebben nog steeds een probleem dankzij Dilan Enerzijds-Anderzijds en Geert Wilders heeft het zojuist opgeplust naar een serieus probleem. Maar de formatie leeft nog want Ronald Plasterk laat tegelijkertijd in een perscommuniqué weten dat donderdag de hele club weer in een ochtend- en middagsessie bijeenkomt 'voor vervolggesprekken in het formatiegebied van de Tweede Kamer'. En dat moet ook wel want het alternatief kán nieuwe verkiezingen zijn maar ook Timmerfrans I. Want als het de winnaar niet lukt kan ook de nummer twee het initiatief nemen en dat is PvdA/GroenLinks en aangezien Yesilgöz toch zwabbert is alles mogelijk met termen als het land moet toch bestuurd worden en we niet willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid. En Timmermans in het Torentje is een nog veel groter probleem.