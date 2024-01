Dus. Partijleider (en tevens minister van Justitie en in die rol de baas van VVD'er Eric van der Burg die gisteren een meerderheid voor zijn Dwangwet kreeg) van de VVD Dilan Yesilgöz vindt dat de Eerste Kamer gewoon een eigen afweging mag maken over de Dwangwet. "Het is aan de Eerste Kamer om het zelf te beoordelen", zei Yesilgöz gisteren. En de fractie van de VVD, waar Yesilgöz dus partijleider van is (of zou zijn, je vraagt het je af, red.) zei gisteren dat ze voor de wet is, júíst omdat ze er vertrouwen in heeft dat de Tweede Kamer de instroom gaat beperken. Maar de grap is, die instroom zal dan toch beperkt moeten worden door de vier partijen die op dit moment aan het formeren zijn. EN, WAT ZEI ENE DILAN YESILGÖZ, NAMENS DIE VIER PARTIJEN, EEN MAAND GELEDEN IN DE TWEEDE KAMER, TOEN ZE WILDE DAT DE EERSTE KAMER NIET ZOU INSTEMMEN MET DE WET?

"Nu ontstaat er een situatie waarbij we een meerderheid zien vormen die echt inzet op die instroombeperking. Dan vind ik het ook heel erg terecht dat je een pas op de plaats maakt in plaats van een hele grote stelselwijziging die deze wet ook is, door te zetten alsof wat we hier vandaag bespreken niet gebeurt."

(bron)

Dus: eerst is die meerderheid voor instroombeperkingen een argument om TEGEN de Dwangwet te stemmen. En nu is die meerderheid voor instroombeperkingen juist een argument om VOOR de Dwangwet te stemmen. Je vraagt je eigenlijk af. Welke Dilan Yesilgöz is nou partijleider van de VVD? De Dilan Yesilgöz die de Dwangwet zo verschrikkelijk vindt dat ze met veel bombarie en staatsrechtelijk gerommel een motie tegen de Dwangwet indiende? Of de Dilan Yesilgöz die nu doet alsof het volkomen normaal is dat een fractie van haar eigen partij een afweging maakt die diametraal tegen haar eigen 'logica' ingaat. Iemand?

UPDATE - "Wilders, zojuist bij binnenlopen formatie-onderhandelingen over steun VVD aan spreidingswet: 'We hebben een probleem, we gaan daar nu over praten'."