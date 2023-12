Wat een ontwikkeling. Zoals u weet moet de Eerste Kamer binnenkort gaan stemmen over de Dwangwet, bekend van tv, omdat de Tweede Kamer die eerder heeft aangenomen. Maar er zijn verkiezingen geweest en nu zit er een hele nieuwe Tweede Kamer, ook wel bekend als onze volksvertegenwoordiging, met een nieuwe coalitie die nog geen coalitie is, maar het eerste struikelblok voor de samenwerking al heeft overwonnen. Zojuist diende Dilan Yesilgöz (van de VVD, de partij die Dwangwet steunde in de Tweede Kamer) tijdens het debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer namelijk samen met PVV, NSC en BBB een motie in die de Eerste Kamer (met 16 BBB-leden, die ingewikkeld leken te doen over de Dwangwet) en het kabinet (waar ze zelf in zit als minister van Justitie, en staatssecretaris en tevens VVD-Kamerlid Eric van der Burg ook) oproept pas op de plaats te maken met de Dwangwet. En als u dat nog niet ingewikkeld genoeg vindt, moet de ministerraad met D66-, ChristenUnie- en CDA-bewindslieden, waaronder D66-fractievoorzitter Rob Jetten die Yesilgöz beschuldigd van staastrechtelijk vandalisme, daar dan vrijdag over vergaderen. Was nou maar duidelijk hoe dat ook alweer zat met de Grondwet en de scheiding der machten enzo. Straks zo ongeveer om 19:15 uur stemmingen, metinclusief hoofdelijke stemming over de Dwangwet. LIVESTREAM na de break.

UPDATE 19u22: Stemmingen nog 20 minuten uitgesteld, zometeen eerst nog regeling van werkzaamheden

UPDATE 19u37: DAAR GAAN WE

UPDATE 19u40: TOCH NIET. Yesilgöz houdt motie aan, wat betekent dat er vandaag nog niet over gestemd gaat worden. Wat een shitshow.