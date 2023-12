Schakelen we naar de Nationale Vergaderzaal waar men zich buigt over de verkiezingsuitslag en het advies van verkenner Ronald Plasterk voor Ondergrens I met PVV, VVD, NSC en BBB. Veel primeurs: Geert de grootste dus eerste spreker (blijft hij een blij ei zoals afgelopen weken?) en Timmerfrans, Dilan Yesilgöz en SP'er Jimmy Dijk beleven hun debuut als fractievoorzitter maar ome Roon zit net zoals vroeger in Vak K. Kunt u nu gaan turven hoe vaak het woord Grondwet valt.

Update 10:23 - Debat moet nog beginnen maar Frans Timmermans kondigt alvast een hoofdelijke stemming aan. Hoe en wat zal later blijken maar het zal ongetwijfeld iets met Grondwet zijn.

Update 10:32 - Wilders: PVV, VVD, NSC en BBB willen met elkaar om de tafel met Plasterk als informateur.