Ze stemden op een nieuwe bestuurscultuur; we gaven ze Gom van Strien. Ze kozen voor Geert Wilders; we vervingen Gom van Strien door Ronald Plasterk. Ze vroegen zich af of het niet een beetje kon opschieten met de formatie; we zoomden met een camera in op het woord 'ondergrens'. Ze lazen een column over een korte formatie; we gaven ze een rapport over vier partijen die aan tafel moeten over drie struikelblokken. Ze gingen maar gewoon weer aan het werk; we gaven ze net een paar minuten gehakkel van verkenner Plasterk die zei dat we op pagina 5 van zijn rapport moeten kijken en zitten nu al de hele tijd kabinetsformatie2023.nl te F5'en.

UPDATE: Complete pdf's DAARRRR (mirror)

UPDATE: Hierrr het concept-'fractievoorzittersmanifest' dat BBB heeft opgesteld (screenshot na de breek)