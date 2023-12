JAAA daar is de aantekeningen-close-read waar ze in Den Haag al meer dan twee jaar na 'Functie Elders' op zaten te wachten! Pieter Omtzigt maakt namelijk ook aantekeningen (SCHANDE!!!11!) en de T. heeft nog steeds een hele grote zoomlens. Nu blijkt dus dat Pieter Omtzigt helemaal niet in een kabinet met PVV en BBB wil stappen, terwijl de afgelopen dagen uit zijn uitgebreide brief bleek dat hij niet een kabinet met PVV en BBB wil stappen. Hoe halen ze het überhaupt in hun hoofd om een beetje over verschillende coalities te gaan praten tijdens een verkenning die is bedoeld om over verschillende coalities te praten! Straks gaat hij zeker alsnog een beetje aan die koppeltjesgesprekken meedoen. Spoeddebat! Nu!