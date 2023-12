De formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet lang te duren. Vandaar dat verkenner Ronald Plasterk vandaag lekker gaat zitten verkennen met Geert Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz. Dat is op 1 wisseltje na (v.d.Plas/Timmerfrans) dezelfde basisopstelling als afgelopen woensdag, maar zo gaat dat nu eenmaal bij formaties die niet enorm ingewikkeld zijn en niet lang hoeven te duren. Pas gewoon een paar formuletjes toe op de grondwet, de rechtsstaat, AZC Hotel Kijkduin en klaar is Ronald. Iedereen even tekenen bij het kruisje, strik eromheen en rechts Nederland kan zijn vingers aflikken. Enige vraag die er nog toe doet: wordt Dion Graus staatssecretaris of minister van Zielige Dieren?

UPDATE 12u50: Wilders 'positief', rest van de week gesprekken in kleinere groepen