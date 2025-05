Hij had er geen zin in. Suusonline had er geen zin in. En om eerlijk te zijn: wij hebben er ook geen zin in. Pieter Omtzigt verlaat vandaag voorlopig definitief de Tweede Kamer en wij vragen u af: als we een politiek systeem hebben waarin types als Bontenbal, Hoekstra, De Jonge, Verhagen, Buma, Rutte, Kamp, Opstelten, Kaag, Pechtold, Jorritsma, Ollongren, Koolmees, Van Weyenberg, Grapperhaus, Van Nieuwenhuizen, Wilders, Van der Plas, Yesilgöz, Van Veldhoven, Kuipers, Agema, Faber, Keijzer, Jetten en Timmermans floreren, en types als Pieter Omtzigt niet. Hebben we dan wel het beste systeem?

Hebben we een goed systeem als Kamerleden, die opkomen tegen ongekend onrecht door hun eigen ministers moeten worden gesensibiliseerd? Hebben we een goed systeem als die Kamerleden tijdens het uitvoeren van hun taak verdacht worden gemaakt? Hebben we een goed systeem als de voor ongekend onrecht verantwoordelijke minister-president tijdens gesprekken praat over een 'functie elders' en glashard liegt als hij daarop wordt betrapt? Is de gniffelcratie van de Haagse kaasstolp nou echt de beste manier om een land te besturen?

En staat de rechtsstaat in Nederland vooral onder druk door pOpUliSme, of is een elite die zichzelf feliciterend de hand boven het hoofd houdt misschien nog wel een veer grotere bedreiging?

Nou ja. Vanmiddag rond vier uur het definitieve afscheid met een praatje van Bosma enzo.