Zo'n bericht verschijnt natuurlijk niet zomaar op 25 november 2024 op de site van de VVD. Edith Schippers stopt als fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de VVD, zogenaamd omdat ze die functie niet meer kan combineren met haar gezin echte werk. Maar dat is niet de echte reden natuurlijk. Daar zitten duistere krachten achter. Misschien krachten die niet blij waren met haar steun aan de Spreidingswet. Misschien krachten die niet willen dat haar naam blijft rondzingen als premierskandidaat voor de VVD. Misschien krachten die twijfels hebben over haar rol bij het graven van gaten in de duinen bij Castricum. Misschien krachten in de wereld van het Interprovinciaal Overleg. Krachten bij het WEF. Krachten in de Diepe Staat. Of gewoon de kracht van Dilan Yesilgöz. Wie zal het zeggen. Edith Schippers in ieder geval niet meer. Want die gaat dus weg.