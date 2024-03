Soms ben je boos op het Amerikaanse militair-industrieel complex, en dan zie je een General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Het allereerste afgeronde productiemodel maakte de eerste vlucht al op 8 december 1976 (!) en bleef in alle decennia nadien, 4.604 toestellen en 25 dienstlanden later altijd onverminderd mooi en modern ogen.

Maar nu zit het erop voor de Nederlandse F-16's van 's lands Quick Reaction Alert. "Sinds 1981 stonden Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen permanent klaar voor de Quick Reaction Alert (QRA). Aan dat tijdperk is vandaag een eind gekomen. De bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg is sinds vanmorgen in handen van 2 Nederlandse F-35’s."

