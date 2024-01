Zoals dat gaat: als je eenmaal begint met zelfstandig nadenken kun je niet meer zelfstandig stoppen. De Uil van Blommestijn spreidde haar vleugels aan het einde van de avond en gelijk Ikaros stortte zij ter aarde naast het Mediapark. Harm Beertema heeft er slecht van geslapen, Reinette Klever (kerncitaat: "Dat is niet helemaal waar") vertelt namens het bestuur van ON! in de uitzending van ON! wat ON! ervan vindt en Tom de Nooijer zit er ook maar mooi mee. Maar toen we waren uitgelachen konden we alleen maar denken: en nog steeds is dit minder idioot en incestueus dan BNNVARA gisteren. En ook: bedankt staatssecretaris Corendon, dat deze mapfklappers nog steeds in het bestel zitten. Anders hadden we deze drie minuten toch maar mooi moeten missen.