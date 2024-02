Ja kom nou zeg. Ernst Kuipers nam op 10 januari plotseling afscheid als minister omdat hij "een functie in het buitenland" ('een', dat is: 1) ging vervullen "waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld" (hele brief hierr). Vervolgens was hij zes weken foetsie, maar nu pakt hij de spotlights met een interview in de Nurk en een optredentje bij NogOp1. Maar in het NRC-gesprek zegt Kuipers best wel rare dingen. Opeens is er niet meer sprake van "een functie" maar "een aantal aanbiedingen, onder meer uit Singapore" en ging Kuipers sollicitatieprocedures in. Waarom Kuipers niet aan Rutte en Jetten kon zeggen dat hij de atoomgeheimen van Iran ging beheren solliciteerde bij een universiteit in Singapore wordt ook nergens uitgelegd. Sterker nog, deze teksten nemen de schijn bepaald niet weg dat Kuipers eigenlijk in de race was voor een andere baan en dat zijn nieuwe functie in Singapore een soort troostprijs is. Maar dat weten we niet zeker, omdat NRC er niet naar heeft gevraagd en besloot dat dit vage statement wel genoeg is voor de lezertjes. Nou Sven Kockelmann, vanavond maar eens echt duidelijkheid scheppen dan.