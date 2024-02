GeenStijl vraagt uw aandacht voor het volgende. Drie weken geleden was de nieuwe baan van oud-minister Ernst Kuipers (D66) volgens Rob Jetten (D66) nog 'in zicht', maar we zijn nu dus drie weken verder en nog altijd weten we niet of hij nou wel of niet bij het CEPI in Noorwegen gaat werken. Bij EenVandaag vragen ze zich ook af hoe dit nou kan, maar als je zelfs de telefoon niet opneemt als er 'Marc Belinfante' op je schermpje staat, dan zit het goed fout. Misschien is hij toch ontvoerd door aliens? Aangemonsterd op de grote vaart? Heeft hij na een rondreis door Hongarije besloten een aldaar populaire snack in Nederland te introduceren? Dansleraar? Nieuwe SG van de NAVO? Bent u of kent u Ernst Kuipers, probeer hem dan niet rechtstreeks te benaderen, maar laat het ons weten. U kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.