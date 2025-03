Vraagt u zich ook wel eens af hoe onze soort er over een 200 jaar aan toe is? Moet je naar een gemiddelde D66-er kijken. Voor uw geest doemt nu een beeld op van een steriel specimen zonder cultuur, zonder wortels en zonder praktische vaardigheden. Er is geen probleem denkbaar waarvan de oplossing met een D66-er te maken heeft. D66-ers zijn lid van een cult die de wereld opdeelt in twee soorten mensen: zijzelf en arbeidsunits die je willekeurig in kunt zetten om klusjes voor D66-ers te doen. Nergens voelen ze zich zo op hun gemak als wanneer ze op de ene postmoderne luchthaven CNN kijken terwijl ze op een transatlantische vlucht naar een andere generieke luchthaven wachten.

D66-ers laten het liefst praktisch opgeleide oorlogsunits sneuvelen aan het front om de massa-immigratie te beschermen tegen een naderende invasie.