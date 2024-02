Nou. Daar was-ie dan eindelijk. Anderhalve maand AWOL, maar daar zat-ie hoor: prof. dr. Ernst Kuipers, demissionair (lees: afgehaakt) minister van VWS, die eigenbelang liet prevaleren boven landsbelang. Terwijl Nederland zich de kinkhoest hoestte, zat Kuipers hoog en droog in een vliegmasjien richting Singapore te solliciteren voor een vice-topfunctie bij de uni aldaar. Oh, en ook nog even naar Florida heen en weer voor een bijbaantje als non-executive toezichthouder bij een vage WHO-satelliet. Meneer was al twee keer gevraagd voor een topfunctie in het buitenland - maar toen kwam corona, en daarna Kaag - en Ernst dacht als ik nu weer NU EVEN NIET zeg, dan bellen ze me noooooit meer. En wat gaat Ernst Kuipers dan allemaal doen aan de TU Singapore? Antwoord: de universiteit "versterken"... Je doet maar, WAARDELOZE WEGLOPER.

PS1: Fragment boven stopt net voor het moment dat deserteur Kuipers tamelijk op zijn sodemieter krijgt van Jorritsma. Daarvoor moet u de hele uitzending terugkijken.

PS2: Volgende keer svp even netjes vragen als je fragmenten GSTV met Tom Staal wil gebruiken, KOKKELMANS.