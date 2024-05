Iedereen maar roepen dat de NPO voor boomers is, dat de gemiddelde kijkersleeftijd van Nederland1 ZESTIGPLUS is, en dat er nooit iets echt vernieuwends te zien is op Het Slagschip van de Publieke Omroep, maar dat is dus niet zo. Nu op de NPO bij Jeroen Pauw een uitvaart van iemand die nog leeft! Hoe innovatief! Daar heb je wat aan als nabestaande & aanwezige geliefden. Geen invoelend eerbetoon ergens weggestopt om 23:00 uur op een vaag cultuurkanaal van NPO Start. Maar bloemen, toespraken, koffie & cake in het bijzijn van de overledene, en dan op prime time op NPO1. Kijkt u naar de live uitvaart van cabaretier Youp (70), ook met weduwes Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Kamagurka. Nu op NEDERLAND1.