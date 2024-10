Bizar bizar bizar bizar dit interview bij Nieuwsuur gisteravond. Zoals het programma zelf al zegt, gebeurt het vrijwel nooit dat oud-ministers hun opvolgers bekritiseren. Maar als het dan gebeurt, dan gebeurt het echt nooit zo goor als nu. Ernst Kuipers, ja echt, Ernst Kuipers, heeft een mening over het zorgbeleid in Nederland. Dat is Ernst Kuipers, de man die middenin zijn demissionaire ambtstermijn de pleiterik maakte voor een 'belangrijke baan in het buitenland' (cashen als hoogleraar in Singapore), vervolgens wekenlang onbereikbaar was en uiteindelijk met een volstrekt ongeloofwaardig verhaal zijn eigen laffe geheimzinnigheid verdedigde.

Die Ernst Kuipers dus, die verscheen gisteren in Nieuwsuur om kritiek te leveren op het plan van zijn opvolger Agema om te bezuinigen op de pandemische paraatheid. Dat leest u goed, de man die zomaar zijn baan opzegde omdat hij zijn eigen carrière belangrijker vond dan de zorg in Nederland, heeft nu een grote muil over onze pandemische paraatheid. Als je die pandemische paraatheid echt zo belangrijk had gevonden Kuipers, dan was je er niet als een laffe tak vandoor gegaan en zat je nu niet als een laffe tak met twee airpods in een mes in de rug van je opvolger te steken. En Nieuwsuur maakt zichzelf trouwens ook eeuwig belachelijk door deze verrader van de Nederlandse zorg aan het woord te laten met nul (0 geen, niks, nada, zero) kritische vragen. Bizar bizar bizar bizar.