Kijk je kunt eerst een jaar lang kijken hoe je eigen minister er zelfs niet in slaagt een paar lintjes van vrijwilligers af te pakken, dan een persconferentie organiseren waarin je met veel bombarie tien punten opnoemt die 'geen dictaat, maar ook niet vrijblijvend' zijn en vervolgens alsnog gaan praten met partijen die helemaal niet willen onderhandelen. Of je kunt het gewoon op een huilen zetten en met je portefeuille dreigen. We willen maar zeggen: als Geert afgelopen maandag een potje was gaan janken dan stond de luchtmobiele brigade nu al bij Hoevelaken iedereen met een vreemd luchtje het land uit te bonjouren terwijl er 10.000 op straat gezette statushouders door heel afgehaakt Nederland overlast veroorzaakten. Hoewel. Fleur Agema heeft vorige week gehuild, en moet nu alsnog aan minister Heinen toezeggen dat die 400 miljoen per jaar aan investeringen in AI in de zorg alleen worden doorgezet na een positieve evaluatie. Nou hebben wij wel een beetje verstand van de overheid die zonder benul met een grote pot geld gaat zwaaien en wij kunnen u nu al voorspellen dat een paar charlatans met gelikte presentaties en de juiste vriendjes in de juiste netwerkjes daar heel erg rijk van gaan worden, en dat er dan over twee jaar iemand concludeert dat de zorg er uiteindelijk alleen maar duurder door is geworden. Leve de democratie.