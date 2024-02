Nou. Als Sven Kockelmann er geen zin meer in heeft (snappen we wel, programma gaat toch van de buis en goede met Tijs van den Brink enzo) dan doen wij het zelf maar. Want die nieuwe baan van Ernst Kuipers, dat is nog steeds een Heel. Erg. Raar. Verhaal. In zijn brief schreef Kuipers "De reden dat ik nu mijn ontslag aanbied, is dat ik een functie in het buitenland ga vervullen waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld." En nu is er opeens geen sprake meer van een ingangstermijn, maar zegt Kuipers dat hij op verschillende functies aan het solliciteren was. Dat klopt niet. Toch!?!?