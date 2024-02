Je hebt voor paal staan. Je hebt gigantisch voor paal staan. En je hebt zes weken geleden plotseling opstappen als minister omdat je een belangrijke nieuwe baan hebt, vrijwel van de aardbodem verdwijnen, en vervolgens bekendmaken dat je een nieuwe functie hebt als Vice-President (dus niet eens president) van een universiteit (poeh poeh) in Singapore. Wij moeten van Ernst Kuipers dus geloven dat dit een functie is waar je zes weken lang super geheimzinnig over moet doen voordat je mag aankondigen dat je hem hebt aanvaard en zodra je iets tegen Mark Rutte of Rob Jetten zegt dan krijg je de doodstraf of iets dergelijks. Ernst Kuipers was gewoon helemaal klaar met D66, met het kabinet, en met zijn eigen totaalfalen als minister en is er als een hond met de staart tussen de benen tussenuit geknepen. Tot nooit, veel plezier in Singapore.