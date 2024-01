De ratten verlaten het zinkende schip, en dat met name de ratten van D66. Na Gunay Uslu en Sigrid Kaag neemt ook minister van VWS ontslag voordat Rutte IV de demissionaire rit heeft uitgezeten. Kuipers heeft een andere baan, maar wil nog niet zeggen wat, maar hij gaat toch al weg. Lekker dan. Zijn afscheid is wat dat betreft geheel in stijl van zijn matige ministerschap. Kuipers speelde zichzelf tijdens de coronaperiode in de kijker door de hele tijd met een ernstig gezicht in talkshows op te duiken, lulde ondertussen maar wat raak over patiëntencijfers (hij is arts, geen statisticus), probeerde 2G en 3G door te drukken terwijl dat nergens meer op sloeg, en het laatste wat we van hem hoorden op VWS was dat hij op de foto is gegaan met een Talibanstrijder. En nu maar hopen dat ie wordt opgevolgd door de enige echte Diederik Gommers.