Landgenoten! Er is ook GOED NIEUWS! Sinds gisteravond 20:36 uur weten we het zeker. Demissionair MinFin, D66-leider, allround heks en vice-premier Sigrid Kaag (bekend van nieuw leiderschap) is waarlijk opgehoepeld uit het Gewone Nederland van wie zijn die mensen? Een fotograaf in het VN-gebouw te New York legde het heugelijke nieuws keihard vast op beeld. Mooi. Nu kunnen we in Nederland weer door, want we moeten verder. Mevrouw Kaag gaat vanuit NY de wederopbouw van Gaza regelen. En dat zal wel weer net zo'n eclatant succes worden alsdan onze schatkist. Hup Sieg, de bezem erdoor!