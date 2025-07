Ja dat mag dus niet, maar hij deed het toch. Naast de vier doden raakte nog een persoon zwaargewond. Na de schietpartij schoot hij zichzelf door het hoofd. Tamura leek de in het gebouw gevestigde NFL-kantoren specifiek als doelwit te hebben, en hij was tijdens zijn middelbare school zelf een "competitive football player", zie interview in sportoutfit na de breek. De New York Times schrijft: "In a statement to NFL staff, Commissioner Roger Goodell said one league employee was critically hurt in the shooting but did not give any specifics on their identity or injuries. “One of our employees was seriously injured in this attack. He is currently in the hospital and in stable condition. NFL staff are at the hospital and we are supporting his family.”" De speculatie is dat Tamura mogelijk wrok koesterde tegen de NFL, omdat zijn professionele carrière als atleet nooit van de grond kwam, maar volgens de politie is zijn motief nog steeds onduidelijk. En met zo'n lange geschiedenis van psychische problemen weet je natuurlijk nooit welk verhaal hij er zelf van had gemaakt. De identiteiten van de gedode slachtoffers zijn nog niet bekend gemaakt en het is onduidelijk of deze voor de NFL werkten of gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. De gedode agent betreft de 36-jarige Didarul Islam, een immigrant uit Bangladesh die drie jaar agent was. Veel meer beeld en persverklaring door de politie na de breek.

Update: De New York Post schrijft dat de schutter een 'zelfmoordbrief' bij zich had, waarin hij de NFL de schuld geeft van het oplopen van hersenschade.