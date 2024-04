Voor het gerechtsgebouw in New York waar de laatste hand wordt gelegd aan de selectie van de jury voor het Stormy Daniels-zwijggeldproces tegen Donald Trump heeft iemand zichzelf in brand gestoken. Onduidelijk of het een voor- of tegenstander van de oud-president is. Trump bevindt zich nog in het gerechtsgebouw. NSFW na de klik.

Update - Stokebrand levend per brancard afgevoerd

Update - Voordat de demonstrant zichzelf in brand stak, gooide hij flyers in de lucht. Op eentje stond NYU is a mob front en verschillende beschuldigingen tegen de New Yorkse universiteit

Update - Op Substack dit artikel van ene Max Azzarello die beweert de zelfontbrander te zijn

Update - Een eerdere mugshot van Azzarello, NYPD bevestigt dat hij het is

Update - Azzarello noemt zichzelf een onderzoeksjournalist die "fell into a rabbit hole and learned all the secrets of the world." Stelt onder meer dat Donald Trump en Hillary Clinton samenwerken. Een kritische denker dus, profiel hier

Update - Duik óók in het konijnenhol op Azzarellos insta