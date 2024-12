Like a true Italian, Luigi Mangione's fatal error as an assassin was giving himself away by stopping to flirt with the cashier at the cafe before going to work pic.twitter.com/NGKSpBQAAv

In een paar dagen tijd is de moord op Brian Thompson, CEO van de Amerikaanse private verzekeraar United Healthcare, op de valreep de meest interessante Amerikaanse misdaad van het jaar geworden. Dat komt nog niet eens voor het grootste deel door de moord zelf, als wel door de reactie erop. Het feit: de CEO werd in New York op 4 december van achteren neergeschoten door een man in met een capuchon met een pistool met een surpressor/silencer. Een laffe moord. Toen kwam de reactie. Dat het internet over het algemeen vrij empathieloos is, zijn we gewend. Maar wie de afgelopen dagen op een willekeurige sociaal medium zoektermen rond de moord intikte, kon er niet omheen; het beeld dat deze moord, hoewel zeker een moord, Robin Hood-achtige elementen had, is opvallend breed gedragen. Zowel neo-marxistisch 'eat the rich' Gen Z, delen van anti-establishment rechts als delen daartussen op het hoefijzer gingen er behoorlijk ver in mee dat wat de 50-jarige CEO die 2 kinderen achterlaat is overkomen uiteindelijk neerkwam op een dappere eenling versus de kwaadaardige multimiljonair. De meer extreme stemmen gaan zelfs zover als: "Ja, Thompson is vermoord, maar United Healthcare moordt zelf ook door verzekeringsdekking te weigeren aan patiënten". Zij zien wat Thompson met United Healthcare deed als sozialer Mord, een term die Friedrich Engels gebruikte voor (vrij vertaald) het doen eindigen van levens onder een lagere klasse door beleid. Allemaal erg extreem en UITERAARD springen wij niet op de HAHA RIJKE MAN DOOD-trein, maar we proberen het wel vast te benoemen voor als u hetzelfde standpunt over 3 weken ook in Volkskrant-columns leest.

De door velen inmiddels heilig verklaarde schutter is vannacht opgepakt en alsof het allemaal nog niet erg genoeg was met die heldenstatus is de man ook nog bloedknap. Luigi Mangione, 26 jaar, data engineer en afgestudeerd aan de hoog aangeschreven University of Pennsylvania. Hoewel er veel rondgaat over zijn mogelijke motieven, een vermeend manifest en meer van zulks, weten we officieel nog weinig over de moordenaar. Er wordt door websleuths druk gespeculeerd over hoe hij tot zijn daad kwam, van zieke familieleden die niets vergoed kregen tot gekmakende rugklachten. Mangione werd aangehouden in Pennsylvania, nadat hij werd herkend in een McDonald's. Volgens de politie droeg hij het vermoedelijke moordwapen nog bij zich.