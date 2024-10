Burgerism, dixit The New York Times

Politiek is theater, en iedereen die weleens naar theater gaat weet dat er met enige regelmaat geen reet aan is, maar op goede momenten is politiek gelukkig nog meer: pure komedie.

Als volgt: Kamala Harris claimt in haar studietijd als bijbaan bij McDonald's te hebben gewerkt, Trump trekt dat in twijfel. Ogenschijnlijk zonder daar een goede reden voor te hebben, maar dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Om te trollen en om zijn imago als volksmeneer wat verder op te poetsen draaide hij vannacht een dienst mee bij McDonald's en even serieus: zulke beelden heeft u nog nooit van een (ex-)president gezien. Ook Trump sceptici moeten erkennen: dit is geniaal spul.