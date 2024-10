Nee gekkigheid. Het beste Speld-artikel ooit geschreven (2013) - "Zondag is in Culemborg een tweede vestiging van het Anne Frank Huis geopend. Burgemeester Roland van Schelven hoopt met het nieuwe filiaal veel toeristen naar het Betuwse stadje te lokken." - wordt geen werkelijkheid. Het is namelijk geen Culemborg, maar New York:

"De Anne Frank Stichting maakt een replica van het Achterhuis. De kopie (...) zal worden verscheept naar New York, waar die wordt tentoongesteld in het Center for Jewish History in Manhattan. (...) Het originele dagboek blijft in Amsterdam. "Deze is te fragiel en kwetsbaar om te reizen", aldus de stichting.

Volgens de stichting is het de eerste keer dat zo'n replica wordt gemaakt. Dat gebeurt in het Brabantse Erp. Het Achterhuis wordt daar volledig op schaal nagemaakt en ingericht in de stijl van de onderduikperiode."

Opdat het maar bij mag dragen aan vele opdat we nooit vergetens.