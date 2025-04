Kort geleden nog had gemeente Amersfoort het kunstwerk op de binnenkant van een geluidsmuur langs de A28 opgeknapt. Maar ergens daarna is het door een duistere gek geherinterpreteerd. Maker van de schildering kunstenaar Bas van Oudheusden "vindt het jammer dat het kunstwerk vernield is, maar is naar eigen zeggen "niet extreem boos". "Het is niet vernield door een aantal jochies dat even langs kwam lopen. Het is best netjes gedaan. Het voelt alsof er een boodschap achter zit."" Het is inderdaad kundig gedaan, en wat de boodschap van de vandaal ook mag zijn, vertolkt het een mistroostige ontwikkeling: de plaats van de holocaust in Europa's morele weefsel wordt langzaam uitgewist (- en vervangen).

"Ik weet wat ik wil, heb een doel, heb een mening, heb een geloof en een liefde. Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden. Ik weet dat ik een vrouw ben, een vrouw met innerlijke sterkte en veel moed! Als God me laat leven, zal ik meer bereiken dan moeder ooit deed. Ik zal niet onbetekenend blijven, ik zal in de wereld en voor de mensen werken!" - 11 april 1944